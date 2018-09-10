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Suriyeli öğrencilere yaz anaokulu projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

Hatay'da Suriye öğrencilere yönelik düzenlenen 3 aylık eğitim çalışması tamamlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediği "Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu" projesi sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Bayırbucak Türkmenleri'nin kaldığı YİBO konteyner kentindeki okul bahçesinde düzenlenen kapanış töreninde, 2 okuldaki 11 sınıfta 220 öğrencinin 3 ay süreyle eğitim gördüğünü belirterek, savaş mağduru çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Proje il koordinatörü Belgin Açıkgöz de misafir çocukları Türkiye'deki eğitime adapte etmek için bu projeyi uyguladıklarını kaydetti.

Suriyeli çocukların, erken çocukluk dönemi eğitimine erişimlerinin desteklenmesi amacıyla böyle bir proje yapıldığını vurgulayan Açıkgöz, "Bu sayede çocukları 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik. Burada asıl amacımız, çocuklara Türkçe öğretmek aynı zamanda da Arapça eğitim de verip ana dillerini unutmamalarını sağlamak. Bizler proje kapsamında çocukların adaptasyon sürelerini hızlandırıyoruz. Amaçlarımızdan biri de entegre etmek değil, adapte etmek." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, projenin 2 yıldır başarıyla uygulandığını anlatarak, katkı veren herkese teşekkür etti.

Suriyeli çocukların çeşitli gösteriler sunduğu etkinliğin sonunda Öztürk ve Açıkgöz tarafından çocuklara karneleri ve çeşitli hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Milli Eğitim Suriyeli çocuklar Yayladağı

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