HABER

Suriyeli öğrencilere yönelik 13. Koordinasyon Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: - "Sekiz yıldır geçici koruma altındaki öğrencilere sağlanan imkanların dünyada örneği bulunmuyor"

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik 13. Koordinasyon Toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in başkanlığında, 81 il milli eğitim müdürlüğünden yöneticilerin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve bu yönde sürdürülen faaliyetlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısının 13'üncüsü düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, toplantıda yaptığı konuşmada, 2011'den bu yana Suriye'den gelen göç dalgasına karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek, canlarını kurtarmak için gelen insanlara Türkiye'nin kucak açtığını ve her türlü imkanı seferber ettiğini söyledi.

Sekiz yıldır geçici koruma altındaki öğrencilere sağlanan imkanların dünyada örneğinin bulunmadığını vurgulayan Denemeç, sosyal uyumun eğitimde başarıyı yakalamanın önemli bir aracı olduğunu dile getirdi. Denemeç, bu nedenle Türkçe öğrenmenin sosyal uyumun sağlanmasında temel şart olduğuna dikkati çekti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de Milli Eğitim Bakanlığının geçici koruma altındaki öğrencilerin kademeli olarak resmi okullara kaydedilmesi politikasının oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

Halihazırda eğitim sistemine dahil edilen öğrencilerin yüzde 86'sının resmi okullara devam ettiğini, okulların toplumda sosyal uyumun sağlanmasında önemli yer tuttuğunu belirten Duamelle, Türkiye'de her çocuğun eğitime ulaşabilmesi için UNICEF olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Toplantıya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, bürokratlar ile 81 il milli eğitim müdürlüğünden yöneticiler katıldı.

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Gömlek ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı olduGömlek ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı oldu
İstanbul İBB Meclisi'nde 3. oturumİstanbul İBB Meclisi'nde 3. oturum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koordinasyon Toplantısı suriyeli öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.