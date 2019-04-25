Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik 13. Koordinasyon Toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in başkanlığında, 81 il milli eğitim müdürlüğünden yöneticilerin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerini iyileştirmek ve bu yönde sürdürülen faaliyetlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısının 13'üncüsü düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, toplantıda yaptığı konuşmada, 2011'den bu yana Suriye'den gelen göç dalgasına karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek, canlarını kurtarmak için gelen insanlara Türkiye'nin kucak açtığını ve her türlü imkanı seferber ettiğini söyledi.

Sekiz yıldır geçici koruma altındaki öğrencilere sağlanan imkanların dünyada örneğinin bulunmadığını vurgulayan Denemeç, sosyal uyumun eğitimde başarıyı yakalamanın önemli bir aracı olduğunu dile getirdi. Denemeç, bu nedenle Türkçe öğrenmenin sosyal uyumun sağlanmasında temel şart olduğuna dikkati çekti.