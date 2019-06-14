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Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Kilis'te misafir öğrenciler karne sevinci yaşadı

KİLİS (AA) - Türkiye'de en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa ve Kilis'te, misafir öğrenciler karnelerini alarak tatile çıktı.

Kilis'teki Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 2 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşadı. Başarılı öğrencilere kamp yönetimi tarafından karneleri ile çeşitli hediyeler de verildi.

Kampın Yönetici Yardımcısı Turgut Murat Çakmak, Zeytin İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir eğitim öğretim yılını daha sorunsuz şekilde geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yapılan eğitim faaliyetleri sonucu kamptaki okullaşma oranının yüzde 90'lara ulaştığını aktaran Çakmak, yönetim olarak başarılı öğrencileri sürekli teşvik ettiklerini belirtti.

Çakmak, yaz tatillerinde de eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini, bu kapsamda Kilis Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yabancı dil, el sanatları, berberlik gibi çeşitli kurslar düzenlediklerini ifade ederek, "Kampımızda kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 5 okulumuz bulunmaktadır. Buralarda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında Türk ve Suriyeli öğretmenler eğitim vermektedir. Şu anda lise çağındaki öğrencilerimize üniversiteye hazırlanmaları konusunda destek vermekteyiz. Bu öğrencilerden spora yatkın olanlar sportif faaliyetlere yönlendirilmektedir." diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Ali Muhammed de çocukları için sağlanan imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 70 bin Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Suriye Birimi Sorumlusu Doğan Yüksel, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Harran Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, iç savaş nedeniyle kente gelen çok sayıda kişinin, yıllardır en güzel şekilde ağırlandığını vurgulayarak, bu anlamda çocukların da eğitimden uzak kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Öğretmen ve öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Doğan Yüksel, çocuklara başarı dileyerek, tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Suriyeli öğrencilerden Şehida Mustafa da tatile çıkacağı için heyecanlı, derslerinin iyi olmasından dolayı da mutlu olduğunu ifade etti.

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