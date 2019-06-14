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Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki geçici barınma merkezinde kalan bin 450 öğrenci karne sevinci yaşadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki geçici barınma merkezinde kalan bin 450 öğrenci, karnelerini alarak tatile çıktı.

Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerin barındığı Nizip Konteyner Kenti'nde düzenlenen programda öğrenciler Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir, kamp yetkilileri, konteyner kentte güvenliği sağlayan jandarma personeli ve öğretmenler, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören bin 450 öğrenciye karnelerini dağıttı.

Türkçe ve Arapça hazırlanan karnelerini yetkililerden alan Suriyeli çocuklar, karnelerindeki notlarını kontrol ederek, sevinç ve heyecanla ailelerine koştu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir, burada yaptığı konuşmada, kamp içerisindeki eğitim alanlarında 2018-2019 eğitim öğretim yılının dolu dolu geçtiğini söyledi.

Temennisinin misafir edilen Suriyeli çocukların aileleriyle vatanlarına dönmeleri olduğunu ifade eden Demir, "Bugün itibarıyla Nizip konteyner kentindeki 48 derslikte eğitim alan bin 450 öğrencimiz ve bu öğrencilerimize eğitim veren 63'ü Türk, 62'si ise Suriyeli olmak üzere 125 öğretmenimiz, yaz tatiline girmiş durumda. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı ve güzel tatiller diliyorum." dedi.

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barınma merkezi Gaziantep karne Nizip Suriyeliler

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