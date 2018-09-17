Suriyeli öğrencilerin okul heyecanı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle aileleriyle Türkiye'ye gelen ve Şanlıurfa'da misafir edilen Suriyeli çocuklar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Türkiye'de en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yaklaşık 75 bin Suriyeli öğrenci, Türk yaşıtları gibi ders başı yaptı. Sırrın Geçici Eğitim Merkezinde öğrenim gören çok sayıda Suriyeli çocuk, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Suriyeli çocuklar, Türkiye'de aldıkları eğitim sayesinde geleceğe umutlu bakıyor.
Okuldaki 4'üncü sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Abdülhamit Leci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kentindeki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve 4 yıldır bu okulda eğitim gördüğünü söyledi.
Uzun yaz tatilinin ardından arkadaşlarını çok özlediğini ifade eden Leci, "Bugün okulda ilk günümüz. Dünden beri çok heyecanlıyım, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. İnşallah büyüyünce bende iyi bir öğretmen olurum." dedi.
Suriye'nin Deyrizor kentinden gelen ve 4'üncü sınıfa devam eden Dua Ahmed (10) ise burada aldığı eğitim sayesinde Türkçe öğrendiğini, bu yıl daha çok şey öğreneceğine inandığını aktardı.
Matematik öğretmeni Şebha Elfendi de çok sevdiği mesleğini burada sürdürebilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okulun ilk günü olmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.
Kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür eden kadın öğretmen, Suriye'deki olumsuzlukların artık son bulmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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