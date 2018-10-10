"Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Suriyeli öğrencilerin kademeli olarak Geçici Eğitim Merkezleri'nden devlet okullarına geçmelerinin uyum açısında önemli kazanımları olduğunu belirterek, "Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimini, Türk kültürüne uyumunu ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır." dedi.

Yazıcı, Suriyeli öğrencilerin eğitimi, geçici eğitim merkezleri ile çocukların rehabilitasyon ve entegrasyonlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Levent Yazıcı, 2016-2017 öğretim yılı öncesi Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin tamamen geçici merkezler üzerinden yürütüldüğünü belirterek, bu dönemden itibaren yeni bir sisteme geçildiğini anlattı.

Bakanlığın önceki yıl Suriyeli öğrencilere yönelik uygulamayla öncelikle 1'inci 5'inci ve 9'uncu sınıflarda Türk okullarına kaydedilmesi zorunluluğu getirdiğini ifade eden Yazıcı, yeterli derecede Türkçe gelişimi sağlayamayanların ise yeni sistemin dışında tutulduğunu aktardı.