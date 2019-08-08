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Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe Eğitim Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü ile Suriye Türkmen Meclisi iş birliğinde düzenlenen "Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe Eğitim Programı" sona erdi - Program kapsamında 56 Suriyeli öğretmene bir ay süreyle ileri seviyede Türkçe öğretmenliği eğitimi verildi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Suriye Türkmen Meclisi iş birliğinde düzenlenen "Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe Eğitim Programı" sona erdi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, programın tamamlanması dolayısıyla Enstitü'de düzenlenen törende, bölgede barış dilinin tesis edilmesi gerektiğini, bir medeniyetin sadece barış diliyle ve barışla oluşturulabileceğini söyledi.

Düzenledikleri eğitim programının örnek niteliğinde olduğunu dile getiren Ateş, kaynakların daha da geliştirileceğini bildirdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma da katılımcı öğretmenlerin canları pahasına vatanlarına tutunduklarını, büyük fedakarlıklarla PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin baskısına dayandıklarını belirtti.

Bölge halkının Türkçe'ye büyük ilgi duyduğuna dikkati çeken Cuma, "İnsanlar, 'artık Ertuğrul'un dilini konuşmak istiyoruz, bizi huzurumuza kavuşturan Mehmetçik ile al bayrağın dilini konuşmak istiyoruz.' diyor." ifadesini kullandı.

- Bin öğrenciye Türkçe öğretecekler

YEE Türkçe Eğitim ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı adına Türkçe öğretmenliği yapan 56 Suriyeli öğretmene, Türkçeyi nasıl öğretmeleri gerektiğine ilişkin ileri seviye eğitim verildiğini söyledi.

Bu öğretmenlerin ilk aşamada Azez, Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde yaklaşık bin öğrenciye Türkçe eğitimi vermelerinin amaçlandığını bildiren Kartallıoğlu, bu eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

- "Türkçe eğitimini nasıl vermemiz gerektiğini öğrendik"

Eğitime El Bab bölgesinden katılan öğretmenlerden Mahir El-Şibli de "Bu eğitimde çok şey öğrendik. Hem dil bilgisiyle ilgili yeni bilgiler edindik hem de çocuklara Türkçe eğitimini nasıl vermemiz gerektiğini öğrendik." dedi.

Şibli, Türkçe dil becerisi, ölçme ve değerlendirme, sınav hazırlama, materyal geliştirme gibi konularda dersler aldıkları eğitimin son derece verimli geçtiğini ifade etti.

El-Bab'a dönerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışmaya devam edeceğini söyleyen Şibli, 6-12 yaşlarındaki çocuklara Türkçe dersi vereceğini kaydetti.

Amine El-Osman da El Bab'ta Türkçe öğretmeni sayısının az olduğunu belirterek, "Dil bilgisini çok iyi bilmeme rağmen Türkçe'yi nasıl öğreteceğimi bilmiyordum. Bu programda çok şey öğrendik." diye konuştu.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgün ve KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu katıldı.

Program kapsamında bir ay süreyle ileri seviye eğitim alan 56 Suriyeli öğretmen, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türkçe eğitimi verecek.

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Suriye Türkmen Meclisi Suriyeli Öğretmenler Şeref Ateş Yavuz Kartallıoğlu yee Yunus Emre Enstitüsü

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