Suriyeli öksüzler, babalarına İstanbul'da kavuştu

İSTANBUL (AA) - Annelerinin ölümünün ardından Lübnan’da zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyeli öksüz kardeşlerden 11 yaşındaki İsam, 7 yaşındaki Meryem ve 5 yaşındaki Rağed, İstanbul’da babalarına kavuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’de yaşanan olaylardan sonra Lübnan'a sığınarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışan Alkwatlı ailesi, bir süre sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Ailesini daha iyi şartlarda geçindirmek isteyen baba Mahmut Alkwatlı çalışmak için Türkiye’ye geldi.

Babanın Türkiye’ye gelmesinden bir süre sonra anne Mümine el-Müslim vefat etti. 11 yaşındaki İsam, 7 yaşındaki Meryem ve 5 yaşındaki Rağed, yaşadıkları Lübnan’da öksüz kaldı. Üç çocuğa, halaları, iki yıldır zor şartlarda sahip çıkmaya çalıştı.

Baba Alkwatlı, çocuklarını yanına almak için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalınca, İHH'ya başvurarak yardım talebinde bulundu. İnsani diplomasi çalışmaları sonucu aileyi bir araya getirmek için gayret gösteren İHH yetkilileri, çocukların Türkiye’ye gelmesine aracılık etti.