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Suriyeli öksüzler, babalarına İstanbul'da kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Annelerinin ölümünün ardından Lübnan'da zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli 11 yaşındaki İsam, 7 yaşındaki Meryem ve 5 yaşındaki Rağed, çalışmak için Türkiye'de bulunan baba Mahmut Alkwatlı ile İstanbul'da buluştu - İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Abdullah Altay: - "Babaları çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. Sonuç elde edemeyince vakfımızdan yardım talebinde bulundu. Bizler de ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaparak, ailenin İstanbul’da kavuşmasına vesile olduk"

İSTANBUL (AA) - Annelerinin ölümünün ardından Lübnan’da zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyeli öksüz kardeşlerden 11 yaşındaki İsam, 7 yaşındaki Meryem ve 5 yaşındaki Rağed, İstanbul’da babalarına kavuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’de yaşanan olaylardan sonra Lübnan'a sığınarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışan Alkwatlı ailesi, bir süre sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Ailesini daha iyi şartlarda geçindirmek isteyen baba Mahmut Alkwatlı çalışmak için Türkiye’ye geldi.

Babanın Türkiye’ye gelmesinden bir süre sonra anne Mümine el-Müslim vefat etti. 11 yaşındaki İsam, 7 yaşındaki Meryem ve 5 yaşındaki Rağed, yaşadıkları Lübnan’da öksüz kaldı. Üç çocuğa, halaları, iki yıldır zor şartlarda sahip çıkmaya çalıştı.

Baba Alkwatlı, çocuklarını yanına almak için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalınca, İHH'ya başvurarak yardım talebinde bulundu. İnsani diplomasi çalışmaları sonucu aileyi bir araya getirmek için gayret gösteren İHH yetkilileri, çocukların Türkiye’ye gelmesine aracılık etti.

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Abdullah Altay, konuya ilişkin açıklamasında, Suriyeli ailelerin farklı coğrafyalarda çok zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Altay, bu çocukların anneleri vefat ettikten sonra uzun zamandır babalarından ayrı kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Babaları çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. Sonuç elde edemeyince vakfımızdan yardım talebinde bulundu. Bizler de ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaparak, ailenin İstanbul’da kavuşmasına vesile olduk. Çocuklar ve babaları birbirlerine kavuşmalarının mutluluğunu yaşadılar."

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Mahmut Alkwatlı da Türk yetkililer ve İHH’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Mahmut El-Kuvvetli Suriyeli öksüz kardeşler

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