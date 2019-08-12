Suriyeli okul öncesi çocuklara yaz okulunda Türkçe eğitimi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- 'SURİYELİ Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi' (PICTES) kapsamında Suriyeli çocuklara yönelik ilk defa yaz döneminde okul öncesi eğitimi uygulaması başlatıldı. Ankara ile birlikte 26 ilde süren uygulamada Suriyeli çocuklar, Türk çocuklarla aynı sınıflarda eğitim görerek Türkçe öğreniyor. Proje ile Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp, daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor. PICTES projesi, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimine katkı sağlamak ve Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) destek vermek amacıyla 2016 yılının Ekim ayında başlatıldı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği (AB) fonuyla finanse edilen projenin ikinci aşamasında ilk defa bu yaz döneminde 'erken çocukluk dönemi' eğitimi uygulanırken, okul öncesi çağdaki Suriyeli ve Türk çocukların hem ilkokula hazırlanmaları, hem de birbirleriyle kaynaşmaları amaçlandı. 1 Temmuz’da başlayan ve 31 Ağustos’ta sona erecek 9 haftalık eğitim döneminde 5-6 yaş grubundaki daha önce hiç okula gitmemiş çocuklara haftada 30 saatlik eğitim veriliyor. Çocukların okul adaptasyonlarını ve sosyal uyumlarını geliştirecek nitelikteki eğitim, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 26 ilde uygulanıyor. Yaz okulu programında dil eğitimi ön planda tutulurken, Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp, daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor.

'400 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÇOCUĞA TÜRKÇE ÖĞRETTİK' PICTES ile ilgili DHA'nın sorularını yanıtlayan Proje Direktörü Pınar Özel, projenin ikinci aşamasına 2018 yılının Aralık ayında geçildiğini belirterek, "Projemiz kapsamındaki ana faaliyetimiz tabii ki çocukların dil bariyerini ortadan kaldırmak. Sosyal uyumu sağlamak anlamında ve de akademik olarak onların dersleri takip edebilmesi için öncelikle Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerekiyor. Artık çocuklarımız tamamen bizim sistemimize entegre olmaya başladılar ve bizim okullarımızda şu anda eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz ilk projemizde yaklaşık 400 binin üzerinde çocuğa Türkçe eğitimi verdik ve çok çeşitli sayıda farklı aktiviteler kapsamında çok farklı sayıda çocuklarımıza ulaştık. Yani hedef kitlemiz çok geniş, şu anda Türkiye’de okullaştırılmış 600 binin üzerinde Suriyeli çocuğumuz var; ama halen okullaştırılmayı bekleyen çocuklarımız da var. Dolayısıyla bizim hedef kitlemizi bu iki grup birlikte oluşturuyor" dedi. OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ 30 BİN ÇOCUĞA YAZ EĞİTİMİ

26 ilde yürüttükleri yaz dönemi eğitimi için MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile hedef kitleye yönelik program oluşturduklarını kaydeden Özel, "Hedef kitlemiz bu kapsamda yine Suriyeli ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı Türk öğrenciler. Bu programların materyalleri oluşturuldu, basıldı ve sahaya dağıtıldı. Hem öğretmen kitaplarımız, hem öğrenci kitaplarımız var. Bunun haricinde ihtiyaç duyan okullarımıza ekipman desteği yaptık ve çocuklarımıza oyuncaklar, kırtasiye gibi erken çocukluk eğitimi esnasında kullanacakları, ihtiyaç duydukları malzemeleri temin ettik. Şu anda yaklaşık 30 bin çocuğa ulaşmış durumdayız, bunların da yarısı Suriyeli ve yarısı Türk. Aynı zamanda Afgan ve Iraklı çocuklarımızı da sistemimize dahil ediyoruz yaptığımız faaliyetlerde" diye konuştu. 'TELAFİ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR' Yaz döneminde erken çocukluk dönemi eğitiminin yanı sıra okul dışı kalmış ya da eğitimine ara vermek zorunda kalmış çocuklara yönelik telafi eğitiminin de verildiğini söyleyen Özel, "Saha taraması yapılarak, okul dışında kalmış çocuklar tespit edilerek sadece Suriyeli çocuklarımıza yönelik olarak telafi eğitimleri veriyoruz. Dil seviyesi düşükse Türkçe eğitimi, akademik seviyesi düşükse çocukların akademik açıdan desteklenmesini içeriyor telafi eğitimleri. Üçüncü yaz dönemi faaliyetimiz de dil kursları. Yaz dil kursları kapsamında hem Türkçe eğitimi, hem de Arapça eğitimi veriyoruz. Telafi eğitimlerinden şu anda yaklaşık 7 bin Suriyeli çocuğumuz faydalanıyor. Erken çocukluk eğitiminden 30 bin, dil kurslarından da 78 bin çocuk faydalanıyor" dedi.