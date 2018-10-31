Suriyeli Örgüt Rusya’nın Sivilleri Hedef Aldığı Olayları Belgeledi

Suriyeliler’in idaresindeki bir insan hakları örgütü, Rus kuvvetlerinin ayrım gözetmeksizin sivilleri ve sivil altyapı tesislerini hedef aldığına ilişkin 1400’den fazla olay belgeledi.

Merkezi Berlin’deki Suriye Arşivi adlı örgüt, Rusya’nın Beşar Esat’ı desteklemek için hava saldırılarına başladığı Eylül 2015 ve Eylül 2018 arasında meydana gelen bu olaylara ait 3 binden fazla doğrulanmış videodan oluşan bir veri tabanı oluşturdu.

Gruptan Hadi el Hatib, arama yapılabilen bu veri tabanının Rusya’nın Suriye’de yaptığı iddia edilen saldırılarla ilgili ilk görsel belgeleme olduğunu ve adaletin sağlanması konusunda önemli olduğunu söyledi. El Hatib, sivil ölümlere yol açan, 35 kadar hastanenin vurulduğu 700’den fazla olayı içeren veri tabanının avukatlara bu olaylarla ilgili dava açarken yardımcı olabileceğini söyledi.

Veri tabanı vatandaşların, gazetecilerin, insan hakları örgütlerinin hatta Rusya Savunma Bakanlığı’nın videolarını içeriyor.

Rusya her fırsatta sivilleri hedef aldığını reddediyor ve hava saldırılarının terör altyapısını hedef aldığını söylüyor. Rus ordusu üç yıldır müdahil olduğu Suriye’deki savaşta düzenlediği hava saldırılarını ve kullandığı uçak ve silahları sıralayan bir liste oluşturdu ancak ölümlerle ilgili açıklama yapmadı.