Suriyeli 'patron'dan sokak röportajında dikkat çeken sözler! Sosyal medyada çok konuşuldu: "Asgari ücretliler ölsün bence! Gözlerini açsalar..."

Yıl sonu için dolar tahminini "30'u bulur" diyerek açıklayan Suriyeli, "Vergi ödemiyorum. O devletle ilgili bir durum. Bizle ilgili değil. Biz mutluyuz" sözleriyle de dikkat çekti.

"DOLAR 23 OLMUŞ, NORMAL. YIL SONU 30 OLUR"

Medyali TV adlı kanal İstanbul'un Şişli ilçesinde sokak röportajı yaparken bir Suriyeli'ye denk geldi. Doların 23 TL'yi görmesi hakkındaki düşüncesini "Normal bir şey olarak" dile getiren adam, yıl sonu dolar beklentisinin 30 olduğunu söyledi.

"EKONOMİ BENCE İYİ"

"Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Hiç bilmiyorum" yanıtını veren kişi, Suriyeli olduğunu ifade etti. Ekonomiyi "Bana göre iyi" olarak değerlendiren Suriyeli 25 bin TL maaş aldığını ve rahat geçindiğini açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETLE KENDİLERİNİ MAHKÛM ETMİŞLER"

Muhabirin "Asgari ücret alan biri nasıl geçinebilir Türkiye'de?" sorusuna Suriyeli'nin verdiği şu yanıt dikkat çekti:

"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Çalışanlar var da fabrikada çalışanlar var mesela. Asgari ücretle kendilerini mahkûm etmişler. Biraz gözlerini açsalar çok çeşit çeşit işler var.

"VERGİ ÖDEMİYORUZ, BİZLE İLGİSİ YOK"

Tekstille uğraştığını belirten Suriyeli "Kendi işimin patronu oldum" derken vergi ödemediğini açıkladı ve "O devletle ilgili bir durum. Bizle ilgili değil. Biz mutluyuz" diye ekledi.

Suriyeli kişi Türkiye'de problem olmadığı düşüncesini dile getirirken ayrıca "Gayet normal geçiniyoruz. Türkiye'de şu anda tek eksik şeriat" diye konuştu.