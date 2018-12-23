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Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü YPG/PKK görüştü ama anlaşmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü YPG/PKK görüştü ama anlaşmadı

ERBİL (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Bro, Suriyeli Peşmergelerin geçen pazar günü ABD himayesinde terör örgütü YPG/PKK ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir sonuca varılmadığını açıkladı.

Geçen hafta gündeme gelen "Suriyeli Peşmergeler dönüyor" iddiasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasından sadece birkaç gün önce Suriyeli Peşmergelerden oluşan bir heyetin Suriye sınırında terör örgütü YPG/PKK ile toplantı yaptığını doğrulayarak, "Toplantıda Suriyeli Peşmergelerin yeniden ülkeye (Suriye'ye) dönmesinin yanı sıra bazı teknik konular konuşuldu ancak hiçbir sonuç alınmadı. YPG/PKK ile hiçbir anlaşma yapılmadı." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin rolü belirleyici

Peşmergenin Suriye'ye geçmesinde Türkiye'nin rolünün belirleyici olacağına dikkati çeken Bro, "Suriye'nin durumu giderek kötüleşiyor. Eğer bu konuda Türkiye ile ABD arasında uzlaşı sağlanmazsa Suriye Peşmergelerinin dönmesi çok zor olacak." diye konuştu.

Bro, YPG/ PKK'nın Suriye'de istikrar ve barışın yeniden tesis edilmesini istemediğini ve ülkeye yıkımdan başka bir katkı sunmadığını vurguladı.
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- "Suriye'ye dönüşümüzü engelleyen tek güç PYD/YPG'dir"

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir Suriyeli Peşmerge komutanı, ABD'nin Suriyeli Peşmergelerin geri dönüşünü istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'ye dönüşümüzü engelleyen tek güç PYD/YPG'dir. Bu engelleme olmasaydı biz çoktan ülkemize dönmüştük."

- DEAŞ'a karşı savaşan 8 bin Suriyeli Peşmerge

Irak'ın Erbil ve Duhok kentlerindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu belirtiliyor. Suriyeli Peşmergeler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.

Suriye'deki PYD/PKK tarafından, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakın oldukları gerekçesiyle ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlarda yer almıştı.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki ENKS'nin silahlı gücü olarak da biliniyor.

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