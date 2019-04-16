Suriyeli Rana, savaşı ve mutluluğu resmetti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Rana El Uveyşi, ülkesindeki savaşı ve Türkiye’de yaşadığı mutluluğu çizdiği resimle anlattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Siverek'e yerleşen Uveyşi Ailesi'nin kızları Rana, İsmet Paşa İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi. 9 yaşındaki Rana, Rakka’da yaşadıkları dönemde uçakların bıraktığı bombalar ile Türk bayrağı altındaki Suriyeli çocukların mutluluğunu çizdiği bir resimle kağıda döktü. Rana El Uveyşi, "Uçaklar üzerimize bomba atıyorlardı, çok korkuyorduk ve Türkiye’ye geldik. Çocuklar Türk bayrağının altında korunuyor ve bombalardan kurtuluyor. Türkiye’ye gelerek, bombalardan kurtulduk. Daha sonra da okula başladık. Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok seviyorum" dedi.

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