İSTANBUL (AA) - Suriyeli ressam Ahmad Raid Mohamad'ın hazırladığı "Sezgi" adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı.

Türkiye'de ilk kez bir sergi açan Mohamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Halep ve Şam'da çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldığını söyledi.

Mohamad, çalışmalarında soyut ve figüratif resimler yaptığını dile getirerek, "Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye 2013 yılında geldim ailemle birlikte. Geldikten sonra da burada sanat hayatıma devam edebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü yeni bir ülke, yeni bir toplum içine girmiştik. Birçok zorlukla karşılaştık. Daha sonra Facebook'ta ressam arkadaşlarımı görünce yeniden resim yapmaya heveslendim ve malzemeler alarak, evde çalışmalar yaptım." dedi.

İstanbul'da grafik tasarımcı olarak çalışan Mohamad, buraya ilk geldiğinde Nişantaşı'nda bulunan çeşitli sanat galerilerini gezdiğini ve kontak kurmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İlk başta çalışmalarımı birkaç galeriye sattım ama genelde herkeste bir ön yargı vardı. Onlara sergi açmak istediğimi söyleyince 'Sen bir dur Suriyelisin' diye tepki veriyorlar. Bu yüzden sağlıklı bir iletişim kimseyle kuramadım. Bu durum tabii sadece İstanbul'da değil, tüm dünyada olan bir zorluk bunu biliyorum. Bazen de karşı tarafa göre kimlik değil, eser önemli oluyor, yaptığın eseri sanatsal açıdan değerlendiriyorlar. Tabii böyle düşünen kültür seviyesi yüksek, zihni açık insanlar maalesef bugün çok az."