Suriyeli sağlık çalışanlarının hikayeleri fotoğraflarla anlatılıyor

Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Ursu, "Burada esas amaç, Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye'deki sağlık sistemine entegrasyonunu sağlamak. Onların kültür ve dil ile ilgili problemlerini aşmak. Biz bunu evrensel sağlık kapsayıcılığı ruhu içerisinde yapıyoruz." dedi.

DSÖ Türkiye Ofisi Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke olduğunu ve Suriye'deki krizin başlamasından bu yana yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yeni bir yaşam ve meslek sahibi olan yüzlerce Suriyeli sağlık çalışanının hikayesinin anlatıldığı "Yeniden", Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde açıldı.

AB Delegasyonu FRIT Bölüm Başkanı Emma Clua, Yeniden sergisinin sanatsal değeri dışında insan hikayeleriyle ilgili düşünmeye de yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu gibi çalışmaların sığınmacılara mesleklerine dönmek için fırsatlar sunduğunu belirten Clua, "Bu serginin şöyle bir gücü bulunuyor, biz burada ülkelerini bırakarak yola düşmüş insanların hikayelerini buluyoruz. Bu sergi Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiğini anlamamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.

Clua, bu tür projelerle Türkiye'de mültecilere ne tür yardımlar yapıldığının gösterildiğini vurguladı.

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- "Bu tür projeler bir ihtiyaç haline geldi"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sergiye sadece AFAD Başkanı olarak değil aynı zamanda bir doktor olarak da katıldığını ifade etti.

Bu gibi projelerin hem Suriyeli mülteciler hem doktorlar açısından çok önemli olduğunun altını çizen Güllüoğlu, "Suriye'nin geleceğiyle ilgili kesin bir tahminimiz yok. Bu yüzden bu tür projeler Suriyeli doktor ve sağlık personeli için bir ihtiyaç haline geldi. Sağlık sistemine kazandırılan bu insanlar dil problemi olan Suriyeliler için de çok önemli." diye konuştu.

Güllüoğlu, konuşmasını Suriyeliler ve Suriyeli sağlık personeli için daha iyi günler görme temennisiyle sonlandırdı.

Suriyeli sağlık çalışanları ve hastaların hikayelerini 5 kategori ve 50 fotoğrafta anlatan Yeniden sergisi, 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

