Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriyeli şair Muhammed Kasım, savaş mağdurlarının durumunu anlattığı şarkılarıyla sosyal medya fenomeni haline geldi.

Humus'ta 1986'da doğan Muhammed Kasım, 2003'te ABD'nin Irak işgali sırasında bir şiir yazmış, bu nedenle Esed rejimince tutuklanmıştı. O dönemde ilahiyat fakültesinde öğrenci olan Kasım, eğitim hayatının sona ermesiyle şiire daha da çok sarıldı.

Bir yandan da başkent Şam'da sabun fabrikası işleten Kasım, 2013'te iç savaşın derinleşmesiyle kenti terk ederek Suriye'nin Türkiye sınırı hattındaki Der Hassan bölgesine sığındı.

Şair Muhammed Kasım'ın hikayesi, ay başında Faslı bir spor kulübünün marşını, savaş mağduru Suriyelilerin yaşadığı sorunlara uyarlayarak sosyal medyada paylaşmasıyla duyuldu.

Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap edebiyatının, Cahiliye, Abbasi, Emevi ve çağdaş dönemlerindeki neredeyse tüm şairlerin şiirlerini ezbere bildiğini söyledi.

Şiir okumaya ve yazmaya küçük yaşlarda başladığını ifade eden Kasım, "Bugünlerde insanları yakından ilgilendiren, etkileyen şeyleri bestelemeye başladım." dedi.