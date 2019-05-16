İSTANBUL (AA) - Suriyeli sanatçı Abd Allatif Aljeemo ile Khayyam Zedan'ın hazırladığı "Etki" adlı resim sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın ev sahipliğindeki sergi, 18 Mayıs'ta açılacak.

Cerablus'ta 1983'te dünyaya gelen, Şam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Aljeemo, 2009'da ilk kişisel sergisini açtı.

Suriye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de çeşitli karma sergi ve atölye çalışmalarına katılan Aljeemo, sanat eserlerinde çağdaş bir üslup ve teknik uyguluyor.

Plastik sanatlar alanında çalışmalar yapan Khayyam Zedan ise 2005 yılında Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 36 yaşındaki sanatçı, 2007'de de aynı üniversitenin resim bölümünde yüksek lisans programını tamamladı.

Sanatçı ayrıca 2016'dan bu yana Türkiye'de kolektif sergi ve atölye çalışmalarına katılıyor.

Sergi, 6 Haziran'a kadar görülebilecek.

