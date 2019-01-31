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Suriyeli sanatçıların hikayeleri başkentte anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

Fransız Kültür Merkezi, savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye gelen sanatçıların hayatını konu alan "Fikirler Gecesi" programını düzenledi

Fransız Kültür Merkezince, savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye gelen sanatçıların hayatını konu alan "Fikirler Gecesi" programı düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği himayelerinde başkentte "Günümüzle Yüz Yüze" başlığıyla gerçekleştirilen programda, Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan sanatçıların hikayeleri paylaşıldı.

"Sürgün, Suriye ve Sanat" başlıklı konferansla başlayan programın moderatörlüğünü Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sebastien de Courtois yaptı. Konferansa, Suriyeli sanatçı Omar Berakdar'ın yanı sıra Öykü Doğan ile bazı Suriyeli sanatçılar katıldı.

Suriye'den Türkiye'ye göç eden sanatçılar, çalışmaları hakkında bilgi paylaştı, Türkiye'de kalmak istediklerini ifade etti. Sanatçılar, "Türkiye'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

Konferansta katılımcıların sorularını yanıtlayan sanatçılar, Türkiye'de yaşadıkları olaylardan da ilham aldıklarını ve bunları sanatlarına yansıttıklarını vurguladı.

Program, Suriyeli sanatçı Süleyman Yusuf'un "Şam'dan Uzak" adlı şiirinin Kashan Kalkour tarafından seslendirilmesiyle devam etti. Ardından, Lamia Yared, Hozan Osman, Fotini Kokkala ve Erdem Erol'dan oluşan grup dinleyicilere mini konser verdi.

Fikirler Gecesi, Suriyeli sanatçılar Omar Berakdar, Kashan Kalkour, Adnan Jetto, Hiba Ayzouq'un resimlerinin yer aldığı serginin açılışının ardından kokteylle sona erdi.

Programa, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries de katıldı.

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Ankara Fikirler Gecesi Fransız Kültür Merkezi

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