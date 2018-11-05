İSTANBUL (AA) - Suriyeli sanatçı İbrahim el-Hasan'ın "Kaldırımdaki Çocukluk" isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hayatını Türkiye'de sürdüren sanatçının 20 eserinin yer aldığı sergi, Cağaloğlu'ndaki Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı.

El-Hasan, 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yeni bir teknikle yaptığı eserlerin sergide görülebileceğini kaydetti.

Eserlerinde çocukları işlediğinin altını çizen sanatçı, savaşların en çok çocuklara zarar verdiğini vurguladı.

İbrahim El-Hasan, çocukların yeni bir hayata ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada el-Hasan'ın çok önemli bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Suriye'de bir savaş yaşanıyor ve komşumuz olmasına rağmen çok iyi tanımadığımız sanatçılarla, savaş dolayısıyla tanışmış olduk." dedi.