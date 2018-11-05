HABER

Suriyeli sanatçının "Kaldırımdaki Çocukluk" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:23 | Son Güncelleme

Suriyeli sanatçı İbrahim el-Hasan: - "Bu savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız" - Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı: - "Suriye'de bir savaş yaşanıyor ve komşumuz olmasına rağmen çok iyi tanımadığımız sanatçılarla, savaş dolayısıyla tanışmış olduk"

İSTANBUL (AA) - Suriyeli sanatçı İbrahim el-Hasan'ın "Kaldırımdaki Çocukluk" isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hayatını Türkiye'de sürdüren sanatçının 20 eserinin yer aldığı sergi, Cağaloğlu'ndaki Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı.

El-Hasan, 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yeni bir teknikle yaptığı eserlerin sergide görülebileceğini kaydetti.

Eserlerinde çocukları işlediğinin altını çizen sanatçı, savaşların en çok çocuklara zarar verdiğini vurguladı.

İbrahim El-Hasan, çocukların yeni bir hayata ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada el-Hasan'ın çok önemli bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Suriye'de bir savaş yaşanıyor ve komşumuz olmasına rağmen çok iyi tanımadığımız sanatçılarla, savaş dolayısıyla tanışmış olduk." dedi.

Yazıcı, sanatçının 2016'da gerçekleşen İstanbul Trienali'ne de eserleriyle katıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Trienalde, dünyanın farklı ülkelerinden mülteci sanatçılarla çalışmıştık. Daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'de de başka sergileri oldu. O günden bugüne resim tarzı ve teması biraz değişmiş gibi. Tabii ki ülkemiz onlara kapılarını açtı. Bu insani bir şey ve olması gerekiyordu. Fakat yine de empati yaparsak, insanın kendi yaşadığı ülkeyi bırakıp başka bir yerde yeni bir yaşama başlaması ve orada tutunması hiç kolay bir şey değil. Onlar bizim kardeşlerimiz. Çok önemli sanatçılar. İbrahim'in yeni resimlerini burada sergilemekten ben onur duyuyorum. Çok mutluyum bu sergiden."

Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendiAlmanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Sanat Vakfı Hülya Yazıcı sergi

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.