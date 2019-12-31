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  4. Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Katil zanlısı yeğen Abdulkadir Halil Mulle, gözaltına alındı.

Olay, Sultaniye Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Suriye’den Esenyurt’a taşınan Deyrizor Askeri Konseyi eski Başkanı askeri Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı ve 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu.

İddiaya göre, sabah saatlerinde yaşadıkları daireden kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içinde eski savaş pilotu Umeyr’i kanlar içinde yerde yatar halde, yeğen Mulle’yi ise üstü başı kan içinde buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Umeyr’in boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Abdulkadir Halil Mulle ise polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Kavganın çıkış sebebi henüz bilinmezken, polis 3 yaşındaki Yusuf’u ise polis merkezine götürdü. Olayı haber alıp gelen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

'EŞİMİN YANINA GİTME' TARTIŞMASI

İddiaya göre, Umeyr ve Mulle’nin arasında da dün akşam tartışma çıktı. Umeyr’in eşi dün akşam yemek yaparken, mutfağa giren yeğeni Mulle’ye eşi Gülsüm’ün yanına gitmemesi konusunda kızdığı ve bu yüzdende aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.
Yaşanan cinayetin kesin nedeni polisin incelemesi sonrasında ortaya çıkacağını öğrenilirken, cenaze olay yerinde savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye savaş pilotu

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