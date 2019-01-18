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Suriyeli "Selsebil" işitme yetisine Türkiye'de kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan ailesi ile kaçarak Elazığ'a gelen 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli Suriyeli Selsebil Alloş'a İHH öncülüğünde hayırseverlerin yardımıyla işitme cihazı temin edildi - Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman: - "Selsebil'in sağlığına kavuşmasında bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun"

ELAZIĞ (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan ailesi ile kaçarak Elazığ'a gelen 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli Suriyeli Selsebil Alloş, savaş sırasında kaybettiği işitme cihazına Türkiye'de kavuştu.

Suriye'nin Deyrizor kentinde Esed rejiminin zulmünden kaçarak 4 yıl önce ailesi ile kente gelen ve Sanayi Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Selsebil Alloş, rejim askerlerinin kente düzenlediği bir hava saldırısı sırasında işitme cihazını kaybetti.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Biriminin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında hayırseverlerin desteğiyle küçük kız için işitme cihazı temin edildi.

Kentteki özel bir hastanede görevli doktor Cihan Telo tarafından yapılan ameliyatın ve tedavinin ardından hayırseverlerin yardımıyla alınan işitme cihazı Suriyeli Alloş'a takıldı.

Alloş, Türkiye'de yeniden işitme yetisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, yaptığı açıklamada, dernek olarak yardıma muhtaç ailelere ulaştıklarını, bu noktada işitme engelli Selsebil ile tanıştıklarını belirtti.

Küçük kızın Esed rejiminin yaşadıkları yere düzenlediği bombalı saldırı sırasında işitme cihazını kaybettiğini, yeniden duyabilmesi için bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Yaman, "Dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatan vakfımız, hayırseverlerin yardımı ile Selsebil'in yeniden duyabilmesi için işitme cihazı temin etti." dedi.

Selsebil gibi işitme yetisine sahip olmayan başka çocuklar da olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle herkesten özellikle şunu rica ediyoruz. Eğer evlerinizde işitme cihazı olup da kullanılmıyorsa ya da vefat etmiş aile bireylerinden elinizde bulunan cihazlar var ise lütfen bunları İHH'ya ulaştırın. Emin olun çok büyük hayırlara vesile olacaksınız. Çünkü bu cihazların mali külfeti hakikaten çok yüksek. Selsebil'in sağlığına kavuşmasında bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun."

Yaman, vefat etmiş bir kişinin ailesi tarafından kendilerine verilen diğer bir işitme cihazının da ihtiyaç sahibi bir hastaya verileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ İHH işitme engeli suriyeli çocuk yardım

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