Suriyeli sığınmacılar bayram namazında

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı namazını konakladıkları Şanlıurfa'da çadır ve konteyner kentte kıldı.

Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde barınan yaklaşık 24 bin Suriyeli, bayram namazını ülkelerinden uzakta kılmanın burukluğunu yaşadı.

Suriyeliler, İslam alemine barış ve huzurun gelmesi için ve ülkelerindeki olayların sona ermesi için birlikte dua etti.

Namazın ardından Suriyeliler ve çadır kent yetkilileri bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazına Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisi Müdürü Alper Kırgıl ve müdür yardımcısı Musa Ayhan da katıldı.

Harran Konteyner Kente barınan Suriyeliler ise sabah namazının ardından birlikte camide birlikte saf tutarak bayram namazını kıldı.

Namazın ardından okunan hutbede Türkiye'ye dua eden Suriyeli misafirler, namazın ardından bayramlaştı.

