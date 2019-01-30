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Suriyeli Sığınmacılar Güvenli Bölgelere Gitme Konusunda Ne Düşünüyor?

30.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Peki Suriyeli mülteciler Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgelere gitme fikrine nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbul’da yasayan Suriyeli sığınmacılara sordu

Suriyeli Sığınmacılar Güvenli Bölgelere Gitme Konusunda Ne Düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İslam İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye’de sahada askeri güçlerle temasın sürdüğünü ve olumlu istişareler gerçekleştirildiğini belirterek,

“Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır. Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölgeyle ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Peki Suriyeli mülteciler Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgelere gitme fikrine nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbul’da yasayan Suriyeli sığınmacılara sordu.

“Esat olduğu sürece savaş devam edecektir”

Suriye’deki savaşta 4 yıl önce çocuğunu kaybettiğini anlatan Nasr Al Aiman, Suriye’de Esat yönetimi olduğu sürece savaşın devam edeceğini ve güvende olamayacaklarını söylüyor. Suriye’de iş olmadığına da dikkat çeken Aiman, ailesinin Türkiye’de güvende olduğunu ve işi olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

“Büyüdüğüm topraklara dönmek isterim”

Ülkesinde savaşın devam ettiğini söyleyen Mahmud Cenab, Suriye’de olmaları halinde sürekli korku içinde, kötü şeyler yaşayacakları düşüncesinde olacaklarını ifade etti. Bu şartlarda ülkesine dönmeyeceğini belirten Cenab, ancak doğduğu ve büyüdüğü toprakların, evlerinin, okullarının her şeylerinin Suriye’de kaldığı yerlerde güvenli bölge oluşup ortamın düzelmesi halinde ülkesine geri dönebileceğini ifade etti.

“Geri dönme kararı kolay değil”

Türkiye’de 5 yıldır yaşayan Yaser Ezrak, geri dönme kararının kolay olmadığını söyledi. Türkiye’de kendisiyle birlikte ailesinin olduğunu ve bir işyeri kurduğunu anlatan Ezrak, Suriye’ye dönüp her şeye yeni baştan başlamanın zor olduğunu belirtti. Suriye’ye şu anda geri dönmeyeceğini belirten Suriyeli sığınmacı, ülkesindeki savaşın 7 yıldır devam ettiğini maalesef bir yedi yıl daha devam edeceğine inandığını söyledi.

5 yıl önce Türkiye’ye gelen Halepli sığınmacı Rana Gıyas, “Umarım savaş biter ve ülkemize döneriz” diyerek sözlerine başladı. Gıyas, Suriye’nin kendi vatanı olduğunu ve güvenli hale geldiğinde orada yaşayabileceğini söyledi.

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