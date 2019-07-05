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Suriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyor

05.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

İç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin 173 bini savaşa rağmen ülkesine geri döndü.

Suriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan çok sayıda Suriyelinin çatışmaların devam etmesine rağmen ülkelerine geri döndüğü belirlendi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada yılın ilk aylarında 35 bin 500'den fazla Suriyelinin kendi imkanlarıyla ülkelerine döndükleri kaydedildi.

İç savaşın patlak vermesiyle birlikte Suriyelilerin yoğun olarak Türkiye ve Lübnan'a sığındıkları ifade edilen açıklamada 5,6 milyon sığınmacıdan 173 bininin son üç yılda ülkelerine geri döndüğü bilgisine de yer verildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Suriye'deki mevcut koşulların güvenli olmadığı gerekçesiyle gönüllü dönüşleri desteklemiyor. Buna karşın Almanya'da ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara maddi yardımda bulunuluyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) son iki buçuk yılda kendi isteğiyle Almanya'dan ülkelerine dönen 792 Suriyelinin dönüşlerinin finanse edildiğini duyurdu. Açıklamada 2018 yılında ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacıların sayısının bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiği vurgulandı.

BAMF yetkilisi, Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin kararı daha çok aileleriyle yoğun şekilde görüşerek aldıklarını belirterek bunda Alman makamlarının herhangi bir yönlendirmesi ya da teşvikinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Almanya'da 780 bin civarında Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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