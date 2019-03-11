Suriyeli Sığınmacılar Ülkelerine Dönecek mi?

Dünya Bankası’nda uzman ekonomist Harun Önder’in 70 kişilik bir ekiple hazırladığı raporda geri dönüşler konusunda 4 unsurun etkili olduğu kaydediliyor. Rapora göre 2018’in ortasına kadar Türkiye’den Suriye’ye dönen sığınmacıların sayısı 40 bin.

Önder paneldeki sunumunda, “Dönüşleri etkileyen 4 etken belirledik. Birincisi güvenlik, ikincisi geçim seçenekleri, üçüncüsü ev, arazi gibi varlıklara ulaşabilme ve sonuncusu da eğitim, sağlık, su, elektrik gibi hizmetlere ulaşma. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre 2015’ten 2018’in ortasına kadar 103 bin 9 sığınmacı ülkelerine döndü. En fazla geri dönüş yüzde 10.8’le Irak’tan. Sonra yüzde 6.6’yla Ürdün, yüzde 1.5’la Lübnan ve yüzde 1.1’le Türkiye’den. Bu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne kayıtlı 5.6 milyon sığınmacı rakamına göre çok az” dedi.

Raporda yaşı ilerlemiş olanların daha fazla geri döndüklerine dikkat çekiliyor.

Harun Önder, Geri dönenler ortalama yaşın üzerinde. Geri dönmeyenler genelde çocuklu aileler. Çocuklar geri dönmüyor. Eğitim seviyesinin geri dönüşe karışık bir etkisi var.Kadınlar daha az dönüyor. Aile üyesi ne kadar fazlaysa dönüş oranı da azalıyor” diyor.

Raporda öneriler de vardı.

Önder, “Suriye’de iyileşme sıklıkla daha iyi geri dönüşlere olanak sağlıyor. Eğer bulundukları ülkelerde hayatlarını kötü hale getirirseniz bu geri dönüyorlar anlamına gelmiyor. 3 önemli mesajımız var, birincisi ekonomik bakış açısından çeşitli politikalar uygulanmalı, bütün paranızı geri dönüşleri sübvanse etmek için ortaya koymak istemessiniz. Ama Suriye’de hizmetleri sağlamak için ne kadar para harcamak istiyorsunuz? Bu da Suriye’de güvenlik koşullarının ne kadar hızlı iyileşeceğiyle ilgili. Güvenlikten kastım, ayrıca insan hakları ve mülk hakları. Son olarak geri dönüşleri en üst seviyeye çıkarmaya çalışmayın, sığınmacıların refahını bulundukları ülkelerde, Suriyelilerin refahını da Suriye’de yükseltmeye çalışın” ifadelerini kullanıyor.