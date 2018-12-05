Suriyeli sığınmacılara yönelik uyarıda bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Emperyalizmin Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istemesinin nedenlerinden biri gelecek on yıllarda Türkiye'de bir Kürdistan kurmak için çıkarılacak iç savaşta Suriyeli sığınmacılardan istifade etmektir." dedi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasının Türkiye'nin birliği için en büyük tehdit olduğunu savundu.

Türkiye'de yaşayan her 20 kişiden birinin Suriyeli olduğunu ifade eden Özdağ, 3,8 milyon Suriyeli bulunduğunun söylendiğini, aslında bu rakamın 5 milyona yaklaştığını öne sürdü.

Suriyeli nüfusunun 2040'ta 7,5 milyon olacağını, bunun her 13 kişiden birinin Suriyeli anlamına geldiğini aktaran Özdağ, Suriyeli nüfusunun Türk nüfusundan daha fazla arttığını belirtti.

Özdağ, Suriyelilere vatandaşlık verildiğinde aileleri Suriye'de veya başka bir ülkede olanlara da "ailelerin birleştirilmesi" adı altında vatandaşlık verileceğini iddia etti.

"Neden batı dünyası Suriyeliler'in Türkiye'de kalmasını istiyor? Neden Soros, ABD, AB Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye yerleşmesi için çalışıyorlar?" diye soran Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: