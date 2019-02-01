HABER

Suriyeli sığınmacının Türk bayrağı sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da motosiklet tamirciliği yapan Suriyeli Adnan Ömer Hafız, iş yerinin kepengine Türk bayrağı resmetti

Adıyaman'da yaşayan Suriyeli Adnan Ömer Hafız (45), Türk bayrağına olan sevgisini motosiklet tamiri yaptığı iş yerinin kepengine resmederek gösterdi.

Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Ulu Cami Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yaptığını ifade eden Hafız, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi çok sevdim. Adıyaman'a iç savaştan kaçarak geldim. Burada motosiklet tamirciliği yapıyorum. Yanımda Suriye'de beraber iş yaptığımız dört kişi ile birlikte çalışıyoruz. Burada çok mutluyuz. Adıyaman halkı gerçekten iyi insanlar. Türk bayrağını çok sevdiğim için iş yerimin kepengine kendi imkanlarımla resmettim. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun."

İş yerinde çalışan Yahya Hüseyin ise bozuk motosikletleri tamir ettiklerini belirterek, kendilerine kucak açan Türk halkına minnettar olduklarını kaydetti.

Türk bayrağını çok sevdiklerini anlatan Hüseyin, "Türk bayrağını Suriye bayrağından ayırt etmiyoruz. Bize yapılan yardımları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Şuhut Belediyesi içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına devam ediyorŞuhut Belediyesi içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor
Arsin Kaymakamlığı insanlığın ölmediğini gösterdiArsin Kaymakamlığı insanlığın ölmediğini gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Iş Yeri Suriyeli türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.