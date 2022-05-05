Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Bayramdan önce sosyal medyada sığınmacıların paylaştığı skandal videolar infiale yol açmıştı. Bayram tatilinde de İstanbul ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden gelen sığınmacı videoları nedeniyle Türkiye'de son günlerde sığınmacı konusu daha çok tartışılmaya başlandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BİR SERT TEPKİ DAHA

Sığınmacı politikasını sert eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada bir platformda konuşan Suriyelinin Ümit Özdağ'ı eleştirmesi, Zafer Partisi liderini çileden çıkardı.

SURİYELİ ELEŞTİRDİ, ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medyada bir programa konuk olarak katılan Suriyeli bir sığınmacı, Ümit Özdağ için, "Tek politikası göçmenler olan bir parti iktidar olabilir mi ya? Başka yaptıkları hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri sosyal medyadan paylaşan Özdağ ise sığınmacıya, "Ahmet Hamo, Suriye’den geldin. Yasaya aykırı vatandaşlık aldın. Şimdi bize nasıl siyaset yapacağımızı mı öğreteceksin? Söz, yasaya aykırı vatandaşlığını iptal edip Zafer Turizmin ilk seferi ile seni 1 nolu koltukta yollayacağım." karşılığını verdi.

SOYLU'YA DA YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamaları ile ilgili “Yaptığı Soros taktiğidir” ifadelerini kullandı. Özdağ da Soylu'ya sosyal medyadan yanıt vererek, "Soylu, 'Özdağ Soros taktikleri uyguluyor' demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." dedi.



