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Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı. Birinin durumu ağır olan kardeşler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ekinözü köyünde meydana geldi. Tarlalarda yevmiyeli olarak çalışan Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammet Ercaz ve kardeşi Ahmet Ercaz, diğer işçiler tarafından demir çubuklarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercaz kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Ercaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

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Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralıSuriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralıSuriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralıSuriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı

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