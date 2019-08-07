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Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak 43 bin lirasının dolandırdığını belirterek, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç.'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı, evinde bulunan bazı eşyalara da incelenmek üzere el koydu.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandıSuriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

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