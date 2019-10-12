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Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Bayırbucak Türkmenlerinin bildirisinden: - "Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineleriz"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkmen toplumu, hazırladıkları bildiriyle, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

Babasının DEAŞ terör örgütü ile mücadele sırasında şehit olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Kevser Rislan, Bayırbucak Türkmenlerinin hazırladığı ortak bildiriyi okudu.

"Yüce Türk milleti ve kahraman Türk ordusuna seslenişimizdir" ifadeleriyle başlayan bildiride, şunlar kaydedildi:

''Bizler, ana vatan Türkiye'nin ön karakolu olan Bayırbucak Türkmenleri olarak, şanlı Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleri tarafından Fırat'ın doğusundaki terör ve şer yuvalarına düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemekteyiz. Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey ümmetçe tek yumruk olmaktır."

Bayırbucak Türkmenlerinden Ömer Ceren de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın çıktığı ilk günden bu yana kendilerine her türlü imkanı sağlayan Türk devletine artık borçlarını ödeme zamanının geldiğini söyledi.

PKK yüzünden 7 yıl cezaevlerinde işkence görüp hapis yattığını aktaran Ceren, şöyle konuştu:

"1996 yılında Bayırbucak bölgesinde faaliyet yürüten PKK terör örgütünü, Türk devletine ihbar edip Türkiye ile işbirliği yaptığım için rejim tarafından cezaevine atıldım. 70 yıl daha işkence göreceğimi bilsem aynı şeyi bugün de yaparım. Bizler Suriyeli Türkmenler olarak bu harekata maddi manevi destek olacağız. Parası olan parasıyla, olmayan duasıyla destek olacak. Gençlerimiz cephe hattında fiziki destek veriyor. Bizler de İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali safımız belli olsun diye kampanya başlattık. Türkiye'de bulunan tüm Suriyelileri harekata desteğe davet ediyorum."

16 yaşındaki Maid Salih de Türk askeriyle aynı cephede omuz omuza mücadele etmek için hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türkmenler harekata maddi destek için oluşturulan bağış kutusuna destekte bulundu.

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