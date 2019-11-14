HABER

Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale’da fırın açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

SURİYELİ şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYELİ şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı. Dabke müziğinin kralı olarak bilinen Süleyman, 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşması nedeniyle açtığı fırında dul, yetim ve parası olmayanlara bedava ekmek dağıtıyor.
Suriye'nin Resulayn bölgesinde doğan ve iç savaşın ardından Türkiye'ye yerleşen Omer Süleyman, Akçakale’de günlük 2 bin ekmek imal edilen bir fırın açtı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen, iki eşinden 9 çocuğu bulunan Süleyman, fırınında DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Akçakale’ye yerleşen dul, fakir ve yetim ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor. 1994 yılında düğünlerde şarkı söyleyen ve ardından dünya çapında üne sahip olan Omer Süleyman, açtığı fırın sayesinde yoksulların yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Omer Süleyman, her hafta sonu Avrupa ve çeşitli ülkelerde konserlerine devam ediyor.
Fırında her gün 200 aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omer Süleyman, “Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale’de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz, diğerlerini de normal şekilde satıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
MHP Milletvekili Taşdoğan’ın acı günüMHP Milletvekili Taşdoğan’ın acı günü
Yayanın yaralandığı kaza kameradaYayanın yaralandığı kaza kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.