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Suriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde üvey annesinden şiddet gördüğünü ileri süren Suriye uyruklu Delye El H.

Suriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istedi

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde üvey annesinden şiddet gördüğünü ileri süren Suriye uyruklu Delye El H. (21), yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, Tarsus ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akarsu Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyruklu Delye El H., 25 metrelik yükseklikteki enerji nakil hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, elektrikleri kestirip, genç kızı indirmeye çalıştı. Haberi alan yakınları da bölgeye gelerek Delye El H.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Üvey annesinden şiddet gördüğünü ileri süren Delye El H., yarım saat süren çalışma sonunda ikna edildi. Direkten inen ve yüzünde darp izleri olduğu belirlenen Delye El H., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istediSuriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istediSuriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istediSuriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü için intihar etmek istedi

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