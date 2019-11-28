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Suriyeli vatandaşların ülkelerin dönüşü devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi ve İstanbul İl Göç İdaresi’nin organizasyonuyla 90 kişilik Suriyeli daha memleketlerine döndü.

Esenyurt Belediyesi ve İstanbul İl Göç İdaresi’nin organizasyonuyla 90 kişilik Suriyeli daha memleketlerine döndü. Esenyurt Belediyesi’ne ait araçlarla Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Suriyelilerin aileleri ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı.
İç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri devam ediyor. Esenyurt Kaymakamlığı’na başvurup gerekli belgeleri tamamlayan 90 Suriyeli sığınmacı daha Esenyurt Belediyesi tarafından sağlanan otobüslerle ülkelerine döndü. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için “Suriye’ye dönüş” konvoyu düzenledi. 90 Suriyeli, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Operasyonlarının ardından oluşturulan güvenli bölgeye dönmek için uğurlandı. Suriyeli göçmenler 17 saat süren yolculuğun ardından vatanlarına kavuşacak. Suriyeli sığınmacılar Esenyurt eski belediye binası önünden hareket eden 3 otobüs ile yola çıktı. Öte yandan Suriyelilerin aileleri ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"7 bin kişi gönderildi"
Uğurlama törenine Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Halis Şimşek, Ali Susuz ve aileler katıldı. Başkan Yardımcıları otobüslerin içine binerek Suriyelilerden helallik istedi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, proje kapsamında 2018 yılından bugüne kadar toplamda belediye tarafından 7 bin kişinin memleketlerine gönderildiğini açıkladı. Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Proje dahilinde 1 Nisan 2019’dan itibaren de 2 bin kişi gönderildi. Suriye vatandaşları Cilvegözü ve Yayla Dağı ile Kilis’in Öncüpınar sınır kapılarındaki kamplara teslim edilmektedir. Suriyeli vatandaşlar tamamen kendi istekleri ve gönüllülük yasasına göre gönderilmektedir.”

“Türkiye’yi seviyoruz”
Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Emine Reşo, “Çok mutluyum babamın yanına gidiyorum. 7 senedir babamı göremiyordum. Annem öldükten sonra babamın yanına gidiyorum. Türkiye’yi seviyoruz ama Suriye’yi de özledik. Artık evimize dönüyoruz” dedi. Türkiye’yi özleyeceğini söyleyen Hüsamettin Ramazan ise, “Üzülüyorum tabi ki. 7 senedir İstanbul’dayım. Kız kardeşlerim burada. Annem ve babam Suriye’de kalıyor o yüzden gidiyorum. 10 senedir neredeyse babamı hiç görmedim. Burada bir sürü tanıdıklarım oldu; ama buradan gidiyoruz artık. Türkiye’yi özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

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