Suriyeli ve Afgan öğrenciler, Uluslararası Göçmenler Günü'nde sahne aldı

"Bu asil ve soylu tarihe baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız. Gerçekten ülkelerin karşılaşabilecekleri en zor olaylardan birisi göç. 5 milyon insan çok büyük bir rakam. Birçok Avrupa ülkesinin politikalarını olumsuz etkileyebilecek, iktidarları devirebilecek bir rakam. Bizler milyonları barındırarak dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz."

Güler, Türk milletinin, ezilen, geri kalan, mağdur uluslara her zaman önderlik etmiş, asil ve soylu bir tarihe sahip olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

Türkiye'nin 5 milyon göçmeni bünyesinde barındırdığını belirten Güler, yapılan araştırmaların 2050 yılında 405 milyon insanın kıtalararası göçe maruz kalacağını gösterdiğini anlattı.

Edirne Valiliği İl Göç İdaresince, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" isimli programda konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, önümüzdeki yüz yılın en büyük probleminin göç hareketleri olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da Türkiye'nin bugün dünyada en fazla göçmene kucak açmış ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, dünyada gayri safi milli hasılasından dış yardım yapan birinci ülke olduğuna da değinen Vural, "Yani göçün asıl kaynağında çözüm bulmak için onlara yardım elini uzatan insanlarız. Bizim misafirlerimize, dostlarımıza bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. Onları tamamen bizden saymamız gerekiyor. Çünkü onlar yarın bizim birer parçamız olacak. Bizim bu gerçekle yaşamamız gerekiyor." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çok büyük bir coğrafyada insanların, savaşlar ve yaşam sıkıntıları nederiyle daha iyi bir yaşam beklentisiyle yerlerini değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Programda Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da konuşma yaptı.

Halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından da Türk, Afgan ve Suriyeli öğrencilerden oluşan İstiklal Ortaokulu korosu sahne alarak çeşitli şarkıları seslendirdi.

Program, göçmenlere katkı sunanlara plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

