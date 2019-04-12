Suriyeli ve Türk çocuklar, milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

Antalya'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan karma takım ile 29 ülkeden milletvekilleri futbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin sahasında oynanan karşılaşma öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi.

Sporu her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini aktaran Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli, Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğini, son 17 yılda sportif alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kasapoğlu, her il, ilçe, köylere kadar devasa tesislerin olduğunu dile getirdi.

Bu tesisleri sporu tabana yayarak çok daha güçlü kullanacaklarına değinen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de hem bireysel alanda hem de takım sporlarında başarılara imza atacaklarını söyledi.