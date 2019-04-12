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Suriyeli ve Türk çocuklar, milletvekilleriyle futbol maçı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürmek. Onları o savaşın etkilerinden kurtararak geleceğe kazandırmak. Yarına güçlü, geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak" - TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak: "Hiçbir çocuk futbol topuna dayanamaz. Onun beynindeki kötü hatıraları, anıları silmenin yolu güzel hatıralar kazandırmakla olur. Bir çocuğun gülmesi demek dünyanın gülmesi demek"

Antalya'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan karma takım ile 29 ülkeden milletvekilleri futbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin sahasında oynanan karşılaşma öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi.

Sporu her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini aktaran Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli, Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğini, son 17 yılda sportif alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kasapoğlu, her il, ilçe, köylere kadar devasa tesislerin olduğunu dile getirdi.

Bu tesisleri sporu tabana yayarak çok daha güçlü kullanacaklarına değinen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de hem bireysel alanda hem de takım sporlarında başarılara imza atacaklarını söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin önemli sayıda Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Savaşın etkilerini tamir etmek için, derin iz bırakan yaralarını onarmak için sporu da önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada tüm tesislerimiz, kulüplerimiz, takımlarımız, Bakanlığımız önemli bir süreci yürütüyor. Bu süreç çerçevesinde gerek gençlik merkezlerimizde gerekse sportif tesislerimizde pek çok branşta faaliyetler ortaya koyuyoruz. Bugün de çok güzel atmosferde bir etkinlik yapıyoruz. Kaynaştırmaya, yetiştirmeye ve yetenekleri keşfetmeye, geleceğin şampiyonlarını ortaya çıkarmaya yönelik pek çok faaliyetlerimiz var. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürmek. Onları o savaşın etkilerinden kurtararak geleceğe kazandırmak. Yarına güçlü, geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak."

- Bak: "Kötü hatıraları güzel anılarla sileceğiz"

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, toplantıda milletvekillerine Suriye'deki krizi anlattıklarını, bu krizde çocukların ve gençlerin derin izler yaşadığını kaydetti.

Çocukların annelerini, babalarını, akrabalarını kaybettiğini, büyük travmalar yaşadığını anlatan Bak, "Hiçbir çocuk futbol topuna dayanamaz. Onun beynindeki kötü hatıraları, anıları silmenin yolu güzel hatıralar kazandırmakla olur. Bir çocuğun gülmesi demek dünyanın gülmesi demek. Suriye'de binlerce insan öldü. Suriye'yi yeniden inşa edecek olan bu gençler." diye konuştu.

Suriyeli gençler ile Türk gençler arasında bir uyum oluşturmak istediklerini ifade eden Bak, bunu da sporla yaptıklarını aktardı.

Seremoni sonrası yapılan karşılaşmada, dostluk kazandı.

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