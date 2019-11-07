Suriyeli ve Türk kadınlar, kooperatif kurup midye satış yeri açtı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında, İzmir Alsancak'ta Suriyeli ve Türk kadınlar kooperatif kurup, midye üretim ve satış yeri açtı. Farklı kültürlerin bir araya geldiği kooperatifte, daha önce midye dolma eğitimi alan kadınlar, hünerlerini sergileyerek maddi kazanç elde ediyor.

İzmir'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Japon Hükümeti tarafından fonlanan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunu sağladığı 'Beceri eğitimleri ve üretim araçları vasıtasıyla geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarının güçlendirilmesi' projesi kapsamında, eğitim alan kursiyerler farklı istihdam alanlarına yönlendi. Proje kapsamında midye dolma yapımı eğitimi alan 10'u Suriyeli, 10'u Türk kadın, kooperatif kurup, İzmir Alsancak'ta midye üretim ve satış yeri açtı. 'Turna Kadın' ismini verdikleri kooperatifte, hünerlerini sergileyerek midye üretimi yapan kadınlar bir yandan da maddi kazanç elde ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen kooperatif açılışında konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, "Bu proje aslında küçük fikirlerin emek ve özveriyle çalışıldığında büyük işlere dönüşebileceğine dair iyi bir örnektir. Bu birliktelikten gurur ve kıvanç duyuyorum. Projemizin fikir aşamasından başlayarak bugüne kadar bize destek veren Japon Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.