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Suriyeli ve Türk öğrenciler için sirk gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Projesi" kapsamında düzenlenen sirk gösterisinde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çocuklar doyasıya eğlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Projesi" kapsamında Suriyeli ve Türk öğrenciler için sirk gösterisi düzenlendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNICEF ve Türkiye Kalkınma Vakfı iş birliğinde Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde "Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Projesi" kapsamında sirk sanatçıları, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü futbol sahasında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Suriyeli ve Türk öğrencilerin kaynaştırılmasının amaçlandığı etkinlikte Afrika, Malezya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden gelen sirk sanatçıları gösteri sundu. Proje kapsamında, öğrencilere yüz boyama, akrobasi hareketleri, dans ve el sanatları gösterisi yaptırıldı.

Gösteride, öğrenciler doyasıya eğlendi.

"Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Projesi" Koordinatörü Gültekin Çelik, proje kapsamında gittikleri il ve ilçelerde 60 Türk, 60 Suriyeli olmak üzere 120 çocuğa sirk alanları hakkında eğitim verdiklerini belirtti.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bu eğitimler sonucunda çocuklar da gösteri yapıyor. Hedef kitlemiz 7-25 yaş aralığı Türk ve Suriyeliler. Biz bu proje kapsamında Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'daki çocuklara eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sonunda da mobil eğitimler düzenliyoruz."

Ziya Gökalp Ortaokulunda okuyan Suriyeli Eca Elahmet de sirk gösterisini çok beğendiğini belirterek, gösteri sayesinde arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiğini anlattı.

Gösteriyi, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler izledi.

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Gercüş'te sirk gösterisi

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