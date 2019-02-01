Samur, döndükten 2 sene sonra Suriye'de iç savaş çıkınca Suriye'de tanıdığı insanların durumlarını merak etti. Onlardan haber almaya çalışan Samur, sadece Abdullah'a ulaşabildi. Abdullah'ın iyi olduğunu, çeşitli zorluklardan sonra Avrupa'ya gittiğini öğrenen Samur ve arkadaşı, Abdullah'ın yaşadıklarını belgeselle anlatmaya karar verdi.

Halep'te yaşayan Yahya Abdullah ile bu sayede tanışan iki arkadaş, Suriye gezilerinin bir haftalık bölümünde Abdullah'ın misafiri oldu.

Ankara'da iletişim fakültesinde öğrenci olduğu 2009 yılında Suriye'yi gezmeye karar veren Samur ve Brezilyalı arkadaşı Daniel Pacheco Wegman, gitmeden önce internet üzerinden Suriye'de kendilerine rehberlik edebilecek kişilerle tanıştı.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Genç yönetmen Berrak Samur, üniversite öğrencisiyken seyahat ettiği Suriye'de tanıştığı ve iç savaş sonrası hayatından şüphe edince yeniden haberleştiği Yahya Abdullah'ın hayata tutunmasını belgesele dönüştürdü.

- 9 yıl sonra buluştular

Almanya'nın Berlin şehrine yerleşen Abdullah'ı ziyaret eden Daniel Pacheco Wegman, bu görüşmeyi kamerayla kaydetti.

Suriye'deki tatilden 9 yıl sonra gerçekleşen buluşmada Abdullah hem yaşadığı zorlukları hem de hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Bu buluşma ve Abdullah'ın anlatımlarına ait görüntülerle başlayan belgeselde Abdullah'ın Gürcistan, Türkiye, Macaristan, Almanya ve Fransa'da yaşadığı dönemlere ait görüntüler ile Samur'un henüz iletişim fakültesi öğrencisiyken Suriye'de çektiği görüntüler de yer aldı.

- "Film diğer insanlara ulaşmak için de bir umut"

Filmin yönetmeni Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Berrak Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdullah'ın evinde kaldıkları sürede Suriye'nin birçok yerini gezdiklerini ve onunla güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

İç savaş sonrası Abdullah'a ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Samur, Suriye'de tanıştığı diğer kişilerle görüşme umudunu hala koruduğunu, filmin bu umudun da bir parçası olduğunu ifade etti.