HABER

Suriyeli yetim çocuklara "Göçmenler Günü" sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

Mersin'de, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Suriyeli yetim çocuklara oyuncak dağıtılarak pasta kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Suriye'deki iç savaşın mağduru yetim çocuklar için 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim, Suriye'de babalarını kaybeden çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sahil Özgürlük Sandalı Derneğini ziyaret etti.

Su ve Yetim, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtarak, anneleriyle sohbet etti. Etkinlikte çocuklar için hazırlanan pastalar da kesildi.

Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, yapıldığı gün açısından anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklara, kadınlara ulaşabilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Neşeli bir ortamdı, çocuklar eğlendi. Devletimizin elinin, onların üzerinde olduğunu bir kez daha hissettiklerini düşünüyorum." dedi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı 
Şehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladıŞehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Mersin

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.