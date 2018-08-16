HABER

Suriyeli yetim çocuklara hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Çocuk Yaşam Merkezinde kalan 800 Suriyeli yetim çocuğa oyuncak dağıtıldı

Katar Airways (Katar Havayolları), Katar Hayır Kurumu ortaklığıyla Hatay'da 800 Suriyeli yetim çocuğa oyuncak hediye etti.

Katar Airways'tan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli kurumların katkılarıyla Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan Suriyeli yetim çocuklara oyuncak dağıtıldığı ve Kurban Bayramlarının kutlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Airways Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Salam Al Shawa, Kurban Bayramı sevincini Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki çocuklarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Şirketlerinin, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulayan Shawa, "Dünya çapında çocuklara, gelişmeleri ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Yılın bu özel zamanını Hatay'daki Suriyeli çocuklarla daha mutlu bir çocukluk geçirmelerine yardımcı olacak bu özel hediyeleri paylaşarak kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...
Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hediye Katar Airways Suriyeli yetim çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.