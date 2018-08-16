Suriyeli yetim çocuklara hediye

Katar Airways (Katar Havayolları), Katar Hayır Kurumu ortaklığıyla Hatay'da 800 Suriyeli yetim çocuğa oyuncak hediye etti.
Katar Airways'tan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli kurumların katkılarıyla Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan Suriyeli yetim çocuklara oyuncak dağıtıldığı ve Kurban Bayramlarının kutlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Airways Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Salam Al Shawa, Kurban Bayramı sevincini Çocuk Yaşam Merkezi'ndeki çocuklarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Şirketlerinin, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulayan Shawa, "Dünya çapında çocuklara, gelişmeleri ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Yılın bu özel zamanını Hatay'daki Suriyeli çocuklarla daha mutlu bir çocukluk geçirmelerine yardımcı olacak bu özel hediyeleri paylaşarak kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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