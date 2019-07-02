Suriyeli yetim çocuklara moral etkinliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında bulunan Atme bölgesindeki yetim çocuklar için "moral etkinliği" gerçekleştirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Atme bölgesinde, eğitim, barınma ve gıda gibi alanlarda destek verdikleri Suriyeli yetimler için moral etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Tiyatro oyunu sahnelenen etkinlikte çocukların şişme oyun parkında da gönüllerince eğlendiğini kaydeden Tosun, "Savaşın yetim bıraktığı çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tosun, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini bildirdi.

