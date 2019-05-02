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Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kilis’teki Suriyeli yetim çocukların Türk bayrakları ile yaptıkları gösteri etkinliğe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.Suriyeli yetimlere yönelik saha çalışmaları yürüten İstanbul merkezli Yetim Vakfı, Kilis’te bulunan Suriyeli çocukların eğitim gördüğü yetim anaokulunda çocuk şenliği düzenledi.

Kilis’teki Suriyeli yetim çocukların Türk bayrakları ile yaptıkları gösteri etkinliğe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.
Suriyeli yetimlere yönelik saha çalışmaları yürüten İstanbul merkezli Yetim Vakfı, Kilis’te bulunan Suriyeli çocukların eğitim gördüğü yetim anaokulunda çocuk şenliği düzenledi. Yetim Vakfı tarafından organize edilen ve İHH desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Suriyeli yetim çocuklar hem eğlendi, hem eğlendirdi. Suriyeli çocuklar, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda gösteriler sundu. Çocukların Türk bayrağıyla yaptıkları gösteriler uzun süre alkışlandı. Ülkelerindeki iş savaş nedeniyle Kilis’e yerleşen Suriyeli çocukların bütün ihtiyaçları Yetim Vakfı tarafından karşılanıyor. Yetim anaokulunda çocukların etkinliği göz doldurdu.
Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar yaptığı konuşmada, Yetim Vakfı olarak Kilis’te ilk etkinlikleri olduğunu ifade ederek, “Bu okulumuzun açılışından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Kilis ile ilgili günlerde eğitime yönelik faaliyetlerimiz olacaktır. Yetim Vakfı korucu, önleyici, sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın risklerle karşılaşmaması için topluma faydalı çocuklar olmaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Şenliğe Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Kilis Milli Eğitim Şube Müdürü Çoşkun Zencirci, yetim aileleri ve gönüllüler katıldı.

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri

Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri
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