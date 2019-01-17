Suriyeli yetimlere mont ve çizme yardımı yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib ve Afrin ilçe merkezi ile Türkmen Dağı bölgesinde yetimlere mont ve çizme dağıtıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

"Adana'daki bağışçılarımızın vakfımıza gönderdiği mont ve çizmeleri İdlib, Afrin ve Türkmen Dağı bölgelerindeki yetimlerimize ulaştırdık. Dağıtımdan bin 146 yetimimiz faydalandı." diyen Tosun, yetimlerin soğuktan korunmasına destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

