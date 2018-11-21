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Suriyeli yetimlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 10 bin yetim çocuk için nakdi yardımda bulunuldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 10 bin yetim çocuk için nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli yetimlerin yardımına koşmaya devam ettiklerini belirtti.

Yetimlerin zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yetimlerimiz için nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Ayrıca barınma, eğitim ve sağlık ihtiyacı olan çocuklara da destek oluyoruz. İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarındaki 10 bin yetim için nakdi yardım yaptık. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi, biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz. Bu sosyal nakdi yardım çalışması, vakfımız tarafından yürütülen yetim hamiliği sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Her ay yetimlerimize bu yardımların ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İHH Regaip Erdoğan

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