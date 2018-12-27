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Suriyeli Y.M., ameliyat olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

ADANA'da, doğuştan cinsel organı bulunmayan, erkek kromozoma sahip olmasına rağmen kadın gibi görünen ve kendini kadın hisseden, idrar yolları da tıkalı olduğu için sondayla tuvalet ihtiyacını giderebilen Suriyeli Y.M.

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, doğuştan cinsel organı bulunmayan, erkek kromozoma sahip olmasına rağmen kadın gibi görünen ve kendini kadın hisseden, idrar yolları da tıkalı olduğu için sondayla tuvalet ihtiyacını giderebilen Suriyeli Y.M. (17), ameliyat olmak istiyor.

Y.M., 2001 yılında Suriye’nin Halep kentinde dünyaya geldi. Suriye’de çocukken yapılan muayenesinde erkek kromozoma sahip olduğu, idrar deliğinin de kapalı olduğu tespit edildi. İdrar yollarının kapalı olması nedeniyle Suriye’de 6 kez operasyon geçiren Y.M., sonda yardımıyla idrarını yapmaya başladı. Y.M. ilerleyen yıllarda hormonsal olarak kız görünümüne sahip oldu ve ailesi ile çevresi ona F.M. olarak hitap etmeye başladı. Ülkedeki iç savaş nedeniyle tedavisi yarım kalan Y.M., 6 yıl önce ailesiyle birlikte Adana'ya gelerek Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi’ne yerleşti.

'1 SENE BİLE ÇOK UZUN'

Annesi, babası ve kendisinin çalışmadığını, kardeşlerinin aileye baktığını anlatan Y.M., kadın olmak için tedavi görmek istediğini ancak başvurduğu doktorların kendisine 18 yaşını beklemesi gerektiğini söylediğini aktardı. Yıllardır çektiği rahatsızlık nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zor günler yaşadığını belirten Y.M., İtalya’da bir doktorun bu tedaviyi yapabileceğini öğrendiğini fakat yurt dışına çıkma imkanının olmadığını dile getirdi. Y.M., artık normal bir hayat sürmek istediğini belirterek, "Defalarca bıçak altına yattım. Yıllarca sonda ile hayatımı sürdürdüm. Ama artık dayanamıyorum. Çocukken ismime Y. diye sesleniyorlardı şimdi F. diye. Kadın gibi görünüyorum ve kadın gibi hissediyorum. Yaşımın 18 olmasını bekleyecek 1 sene bile benim için çok uzun. Çok yoruldum ve yıprandım. Sağlık Bakanlığı’na ve tüm yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için bir yardım edin. Ameliyat olmak istiyorum" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler ise Y.M. gibi 'testiküler feminizasyon' teşhisi konulan hastaların, doğum uzmanlarının, ürologların, psikiyatristlerin, çocuk cerrahlarının oluşturduğu Cinsiyet Araştırma Komisyonu’na sevk olması gerektiğini, bu sürecin de birkaç senede tamamlanabileceğini söyledi.

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