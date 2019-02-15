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Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da içerisinde 240 TL, kredi kartları ve kimlik bulunan bir cüzdan bulan Suriyeli, cüzdanı sahibine teslim etti.Atatürk Bulvarı DSİ kavşağı yakınlarında yolda tekerlekli sandalyeyle ilerleyen bedensel engelli Suriyeli Talha Muhammed, Yalçın Şimşek’e ait cüzdanı yolda buldu.

Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman’da içerisinde 240 TL, kredi kartları ve kimlik bulunan bir cüzdan bulan Suriyeli, cüzdanı sahibine teslim etti.
Atatürk Bulvarı DSİ kavşağı yakınlarında yolda tekerlekli sandalyeyle ilerleyen bedensel engelli Suriyeli Talha Muhammed, Yalçın Şimşek’e ait cüzdanı yolda buldu. Talha Muhammed, içerisinde 240 TL, kredi kartları, kimlik ve bazı evraklar bulunan cüzdanı sahibine teslim etmek üzere yanına aldı. Yaklaşık birkaç saat boyunca yaptığı arama çalışmaları sonucunda Suriyeli engelli adam, cüzdan sahibi Yalçın Şimşek’e ulaşarak cüzdanı teslim etti.
Cüzdanını teslim alan Şimşek, “Cüzdanımdan tam umudumu kesmiştim ki gelen telefon aramasıyla yüzüm yeniden güldü. İçerisinde bulunan paranın dışındaki bazı belgeler benim için oldukça önemliydi. Bulup bizlere teslim eden Suriyeli Talha abimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

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