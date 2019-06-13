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Suriyeli Zerife yürüyeceği günün hayalini kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Suriye'de damdan düşerek felç geçiren ve ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan 16 yaşındaki bedensel engelli Zerife Muhammed, yeniden yürüyeceği günü umutla bekliyor - Zerife Muhammed: - "Ayağa kalkıp arkadaşlarım gibi yürümek, okula gitmek istiyorum" - Anne Medine Muhammed: - "Kızım böyle olduğu için üzülüyor. Çoğu zaman bizimle konuşmak istemiyor. Kızımın bu durumu karşısında elimizden bir şey gelmediği için biz de çok üzülüyoruz"

CEBRAİL CAYMAZ - Suriye'de damdan düşerek felç geçiren ve ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan 16 yaşındaki Zerife Muhammed, yeniden yürüyeceği günün hayalini kuruyor.

Suriyeli Zerife Muhammed, Aynul Arab (Kobani) bölgesinde 5 yıl önce oturdukları evin damından düşerek felç geçirdi.

Yatağa mahkum olan Muhammed, tedavisi devam ettiği sırada yaşanan iç savaş nedeniyle ailesiyle sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.

Suruç'un Çaykara Mahallesi'ne ailesiyle yerleşen Zerife Muhammed'in Türkiye'de tedavisine devam edildi. Evlerinin ihtiyaçları hayırseverlerce karşılanan Muhammed, ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı. Tedavi olmak isteyen Zerife, yaşıtları gibi koşmak istiyor.

Zerife Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felç nedeniyle kaslarını hareket ettiremediği için üzüntü yaşadığını anlatarak, "Beş yıldır sürekli içeride yaşıyorum. Annem bana hizmet ediyor. Annem de bel fıtığı olduğu için beni indirip kaldırırken zor oluyor. Göbekten aşağı sakatım." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olduğunu daha sonra ise Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine yeniden operasyon geçirdiğini aktaran Suriyeli kız, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2 buçuk ay fizik tedavi gördüğünü ifade etti.

Zerife, eskisi gibi hareket etmek için hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirerek, "Fizik tedavi ve ameliyatlar çare olmadı. Okula gidemiyorum. Ayağa kalkıp arkadaşlarım gibi yürümek, okula gitmek istiyorum. Babam da bir kolundan sakat olduğu için çalışamıyor. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum. Tarsus'ta özel bir hastaneye gittik, orada yürüyebileceğimi söylediler. Ama maddi durumumuz iyi olmadığından gidemiyoruz." diye konuştu.

- "Hayırseverlerden yardımı bekliyoruz"

Anne Medine Muhammed de imkanları olmadığı için köyde kerpiçli evde zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Hayırseverlerin yaptığı yardımlarla ayakta kaldıklarını anlatan anne Muhammed, "Kızım yerde, kalkamıyor. Kızıma baktığım için onu bırakıp başka yere gidip çalışamıyorum. Eşim de sakat olduğu için çalışamıyor. Hayırseverlerin yardımlarıyla yaşamımıza devam ediyoruz. Kızımın sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyorum. Kızım böyle olmadan önce evde bana yardım ediyordu, okula gidiyor, oynayabiliyordu. Kızım böyle olduğu için üzülüyor. Çoğu zaman bizimle konuşmak istemiyor. Kızımın bu durumu karşısında elimizden bir şey gelmediği için biz de çok üzülüyoruz. Kızım sağlığına kavuşsun gerekirse gider sokakta yaşarız." sözlerine yer verdi.

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