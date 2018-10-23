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Suriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

DOĞUŞTAN yürüme engelli olan 13 yaşındaki Suriyeli Zeynep Sido, 6 ay boyunca gördüğü klinik fitness çalışmaları sonunda yürümeye başladı.

Suriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktı

İSTANBUL, (DHA) -DOĞUŞTAN yürüme engelli olan 13 yaşındaki Suriyeli Zeynep Sido, 6 ay boyunca gördüğü klinik fitness çalışmaları sonunda yürümeye başladı.

Zeynep Sido, Suriyeli savaş mağduru bir ailenin çocuğu. Doğuştan yürüme engelli olan Zeynep sırt ve bacak kaslarında güçsüzlükler ile ayaklarında içe basma problemi yaşıyordu. Elleri ve dizleri üzerinde emekleyen Zeynep, annesinin yardımı olmadan oturduğu yerden kalkamıyor, ayakta duramıyor, yürüyemiyordu. Tuvalet ihtiyacından okula götürülmesine kadar bütün işlerini annesinin yardımıyla gerçekleştiren ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olmayan küçük kıza Bağcılar Belediyesi kapılarını açtı. 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’na kaydı yapıldıktan sonra spor eğitmeni Ayşe Aydın’a teslim edildi.

“6 AY ÖNCE BURAYA ANNESİNİN KOLLARI ARASINDA GELDİ"

Zeynep'e abla şefkatiyle yaklaştığını söyleyen Ayşe Aydın, tedavi sürecini şöyle anlattı:

“Zeynep, 6 ay önce buraya annesinin kolları arasında geldi. Oturduğu yerden kalkamıyordu. Ama en önemlisi çok mutsuz ve motivasyonu düşüktü. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama yüzü bir türlü gülmüyordu. Öncelikle moralini düzeltmemiz gerekiyordu. Kıyafeti ve ayakkabıları spora uygun değildi. Kendisine eşofman ve spor ayakkabı temin ettim. O andan sonra morali düzeldi motivasyonu yerine geldi. Salondaki diğer kadınlar da alkışlarıyla ve sözleriyle ona destek verdiler. Zeynep özgüvenini de artırınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Zeynep’e fizik tedavi uyguluyoruz. Alt ve üst refleksler zayıftı; sağ kolunda his kaybı, sol ve sağ ayağında içeri basmalar vardı. Biz bunları klinik fitnessle toparladık. Artık destek almadan kimseye tutunmadan yürüyebiliyor.”

“ŞİMDİKİ HEDEFİM KOŞMAK"

Emekleyerek geldiği salondan yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Sido ise "Tek başına evden çıkamıyordum, annem bana yardım ediyordu. Artık tek başıma hareket edebiliyorum, spor yapıyorum. Şimdi yeni hedefim koşmayı başarmak. Koşmayı ve arkadaşlarımla gezmeyi çok istiyorum. Malatya’da öğretmen ablamın yanına gidip onunla gezmek istiyorum” dedi.

Suriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktıSuriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktıSuriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktıSuriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktı

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