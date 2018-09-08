Suriyeliler Adıyaman'daki çadır kentten ayrılıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda, Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeliler'in taşınma işlemi başladı.

Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan ve yaklaşık 10 bin Suriyelinin barındığı merkezden ayrılan 500 kişilik 140 aile, çadırdaki eşyalarını tırlara yükledikten sonra otobüslerle Kilis'e hareket etti.

Kamp Müdürü Faik Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır Suriyeli sığınmacıların konaklama tesislerinde barındığını belirterek, "4 bin 400 Suriyeliyi Kilis'e göndereceğiz. Gönderme işlemi otobüslerle sağlanıyor. Bugün 12 otobüsle 500 Suriyeli Kilis'e götürülecek. Diğer kalan Suriyeliler de kendi tercihleri doğrultusunda gönderilecek. Suriyelilerin eşyaları tırlara yüklendi. Kendileri de otobüslerle Kilis'e gidecek." diye konuştu.

Kamptan ayrılan Velid Naccar ise eşyalarını toplayıp Kilis'e gideceklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Akrabalarının Suriye'nin Azez kentinde yaşadığını ifade eden Naccar, "Adıyaman'da, yaklaşık 6 yıldır çadır kentte yaşıyoruz. Burada bize çok yardımcı oldular. Türk hükümeti başta olmak üzere Adıyamanlılara teşekkür ederim. Kilis'te kamplarda yaşayacağız. Akrabalarımı görmek istiyorum. Bundan dolayı mutluyum." dedi.

Suriyeli Zeynep Sabbah ise Kilis'e gittiği için mutlu olduğunu dile getirerek, Adıyaman Konaklama Tesisleri'nde 6 yıldır yaşadığını ve Adıyaman'daki mutluluğu Kilis'te de bulacağını umut ettiğini söyledi.

